“De kracht van ons toneelstuk is dat het een kort project is, een kop en staart heeft, en staat als een huis”

Nog ruim een week en dan wordt in Groningen het Groningens Ontzet gevierd. Traditioneel is dat het moment voor het Bommen Berend Jeugdtheater om groots uit te pakken op de binnenplaats bij het Museum aan de A. Volgens Marcel den Os van het theater staat alles in de startblokken.

Hoi Marcel! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat ontzettend goed. Komende woensdag beginnen de repetities. De komende twee dagen worden gebruikt om de kleding, die gedragen wordt tijdens het stuk, passend te maken. Onze collega is hier heel druk mee bezig. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt er gerepeteerd. En op zaterdag vinden de generale repetities plaats, en daarna is het tijd voor de voorstellingen, op zondag een maandag.”

Hoor ik je nu ‘generale repetities’ zeggen?

“Ja, dat klopt. We hebben er twee. We bevinden ons in de gelukkige omstandigheid dat er veel belangstelling is, dat veel kinderen bij ons willen spelen. Daarom kunnen we, net als vorig jaar, werken met twee casts. We hebben 24 kinderen, die verdeeld worden over een groene en een witte cast. Voor die kleuren hebben we gekozen, omdat het de kleuren zijn van de Groningse vlag. Zaterdagmiddag vindt om 13.00 uur de eerste generale repetitie plaats, en om 15.00 uur de tweede. Mensen die langs willen komen, die mogen dan gerust even langs komen waaien bij het Museum aan de A.”

Een toneelvoorstelling in het weekend van Bommen Berend, waarbij het uiteraard ook gaat over deze historische gebeurtenis …

“Jazeker. Het verhaal dat we brengen is ook niet anders dan vorig jaar. Een aantal jaren geleden hebben we wel eens overwogen om een aanpassing door te voeren, maar toen bleek dat als we dat wilden, dat eigenlijk alles op de schop moest. Als je bedenkt dat we ondertussen al jaren op rij tussen de vijf- en zeshonderd bezoekers trekken, dan doen we het goed. Een succesvolle formule moet je niet gaan veranderen.”

Tijdens de voorstelling wordt een verhaal rond Bommen Berend vertolkt.

Waar gaat het stuk over?

“Het toneelstuk gaat over vier kinderen die 351 jaar geleden in Groningen woonden. In de periode voor 28 augustus 1672 clashen twee legers: het Duitse en het Groningse leger. Het stuk gaat over de kinderen van beide partijen. De Groningse kinderen zoeken eten, de Duitse kinderen helpen met vechten. Zo ontmoeten ze elkaar. Aanvankelijk haten ze elkaar, maar gedurende het stuk worden twee kinderen heimelijk verliefd op elkaar. Ze komen erachter dat de vijand zo slecht niet is, maar de oorlog is dat wel. In het stuk is er ook ruimte voor muziek. We wilden absoluut geen musical, we wilden een stuk dat ‘poppy’ en ‘funky’ is. Niet een stuk waarbij het glazuur van je tanden springt.”

Tegenwoordig zijn de levens van jonge mensen vluchtig. Hoe verklaar je het succes, dat kinderen en tieners zo graag in dit stuk mee willen spelen?

“Als je je committeert aan een theatergezelschap, dan kost dat veel tijd. Dit project is kortstondig, en daardoor heel overzichtelijk. Er doet bijvoorbeeld komende week iemand mee, die al voor de zesde keer mee doet. Het is een kort project, dat heel duidelijk een kop en een staart heeft, en staat als een huis. Dat spreekt aan, en daar is veel belangstelling voor. Daar zijn we blij mee.”

Kan de locatie ook meespelen, dat het een hele mooie plek is om te spelen?

“Dat is een mooie vraag, want inderdaad, de binnenplaats van het Museum aan de A is een prachtige plek. Dit jaar kunnen we ook nog gebruik maken van het schip dat op de binnenplaats ligt. Die hebben ze speciaal voor ons laten liggen. Komende herfst verdwijnt het echter. Wij zullen dus ondertussen na moeten gaan denken wat we daar mee gaan doen. Wat gaan we er volgend jaar neerzetten?”

Volgende week vinden er verschillende voorstellingen plaats. Hoe loopt het qua kaartverkoop?

“Ja, dat gaat heel goed. Toevallig heb ik nog even contact gehad met het Museum aan A, en ik kreeg te horen dat het voorspoedig gaat. Dus mijn advies zou zijn aan de mensen die langs willen komen, maar nog geen kaartje hebben, om deze snel aan te schaffen. Dit kan op deze website.”