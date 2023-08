David Gabrovŝek tekent bij Donar

Foto: Donar

Donar heeft opnieuw een speler binnen voor aankomend seizoen. De Sloveense power forward David Gabrovŝek (28) is hiermee de eerste buitenlandse versterking voor de basketbalclub. In totaal beschikt de selectie van Donar over zes spelers.

Het afgelopen jaar speelde Gabrovŝek voor het Karditsas, uitkomend op het hoogste niveau van Griekenland. Coach Andrej Stimac laat via de website van Donar weten blij te zijn met de komst van de Sloveen. ”Hij past goed, heeft duidelijk kwaliteiten als mens en speler en we zien in hem een van de leiders van het team. Hij moet ook de schakel zijn tussen de point guard en de center. Bovendien is hij sterk en taai. Als je Griekenland overleeft dan kun je wat.”

Aanstaande vrijdag speelt Donar de eerste oefenwedstrijd in Wildervank tegen Leicester Riders.