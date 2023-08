“Dat ik voorgedragen ben, en op zo’n mooie plek op de SP-lijst sta, dat is een grote eer”

Foto: Henk Ellérie

Groningen is met Sandra Beckerman en Jimmy Dijk goed vertegenwoordigd in de top vijf van de kandidatenlijst van de SP voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Maar wie de lijst bekijkt ziet bij de eerste dertig namen nog een kandidaat uit onze gemeente: Niels van der Wijk uit Ten Boer.

“Ik sta op plaats 26 op de lijst”, vertelt Van der Wijk met een grote glimlach. “Het is een conceptkandidatenlijst. Deze moet nog voorgelegd worden aan de leden van de SP, waarna, op een congres in september, de lijst wordt vastgesteld.” Toch is Van der Wijk in zijn nopjes. “Een aantal dagen geleden kreeg ik het te horen dat ik ben voorgedragen. Ja, ik vind dat een grote eer. Het is heel erg bijzonder. Ook omdat ik nog helemaal niet zo lang bij de SP actief ben.”

Ommelanderstraat in Ten Boer

Van der Wijk en de SP zijn elkaar ook op een bijzondere manier tegengekomen. “Ik woon in de Ommelanderstraat in Ten Boer. Een straat die de afgelopen jaren vaak het nieuws heeft gehaald. Ten Boer ligt in het aardbevingsgebied, en huizen hebben hier schade opgelopen. En dan zie je ineens dat er een hele vreemde situatie ontstaat. Je woont in een straat met allemaal dezelfde type woningen. En dan wordt een deel van de huizen gesloopt om plaats te maken voor aardbevingsbestendige woningen, en een ander deel blijft staan. Dan denk je, hoe kan dit? Daar hebben we, samen met de SP, actie voor gevoerd. Afgelopen voorjaar werd bekend dat toch alle woningen gesloopt gaan worden, en er nieuwbouw terug komt.”

“Er wordt een spelletje van verdeel en heers gespeeld”

Dat dit gebeurt is volgens Van der Wijk te danken aan de SP. “De SP ging hier van deur tot deur, ging het gesprek aan, bood ondersteuning en uiteindelijk met dit als resultaat. En hoe groot die invloed is geweest … (korte stilte), zonder de SP hadden we nog steeds in hetzelfde schuitje gezeten. Door de SP is bij mij het vuur gaan branden. En ik wil mij er voor in gaan zetten om ook andere mensen in het gebied te helpen. In het aardbevingsgebied wordt een spelletje gespeeld van verdeel en heers. Mensen die al jarenlang buren van elkaar zijn, die worden tegen elkaar uitgespeeld. De situatie in de Ommelanderstraat is niet uniek. Zulke situaties vinden ook in andere dorpen in het bevingsgebied plaats.”

“We moeten af van het niveau dat er van achter bureaus beslissingen worden genomen”

In november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De gaswinning in Groningen is daarbij één van de thema’s die spelen. “Ik ga mij ook niet alleen op dit thema focussen. Er speelt in Nederland veel meer. Ziekenhuizen die gesloten worden, zorg die geprivatiseerd wordt en treinkaartjes die steeds duurder worden. De marktwerking is te ver doorgeslagen, en de overheid moet daar weer meer grip op krijgen. Dat is wat wij als SP willen. Het is toch belangrijk dat voorzieningen op een goed niveau zijn? En dat het betaalbaar blijft? We moeten af van het niveau dat er alleen van achter bureaus beslissingen worden genomen. Je ziet waar dat toe leidt.”

“Mooier en beter maken”

Volgens Van der Wijk gaat het in november ook echt ergens om. “Het tijdperk Rutte komt ten einde, en er is in november echt wat te kiezen. Mijn advies zou zijn om de komende maanden goed te luisteren. Wat willen partijen? En wat wil je zelf? Ik ga mij in ieder geval met veel verve inzetten, ik ga de hort op, en ik heb daar ontzettend veel zin in. Ik hoop, samen met alle andere mensen bij de SP, het verschil te kunnen maken, en Nederland wat mooier en beter te maken.”

