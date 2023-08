Circus van Hans Klok komt over twee weken naar het Stadspark

Foto via Circus Hollandia

Over twee weken wordt op de Drafbaan een circustent opgebouwd. Dan strijkt Hans Klok met zijn eigen circus neer in het Stadspark.

Samen met clown, acteur en danser Kevinski (Kevin Gorczyński) uit Drenthe en vier andere circusartiesten doet Klok vijf dagen lang het Stadspark aan met zijn eigen circus. “Voor mij is het Noorden een beetje een onbekende regio, die ik dankzij Kevin enorm ben gaan waarderen. Ik ben vaak bij hem geweest voor repetities en om tijdens wandelingen door het Drents-Friese Wold te brainstormen. De mensen zijn hier fantastisch. Ik bedacht me dat ik hier heel graag wil spelen, want ik hier te weinig te zien geweest. Het publiek is hier warm en authentiek.”

De shows van Klok duren 1,5 uur zonder pauze. Vooraf en na afloop is er eten en drinken op het circusterrein. Er zijn topartiesten uit de hele wereld voor dit internationale topamusement naar Nederland ingevlogen. Wie de show wil zien, kan hier meer informatie vinden en kaartjes kopen.