ChristenUnie: “Arbeidsmarkt is nog niet inclusief genoeg voor mensen met een arbeidsbeperking”

De ChristenUnie vindt dat de arbeidsmarkt nog niet inclusief genoeg is voor mensen met een arbeidsbeperking. De fractie heeft vragen hierover gesteld aan het gemeentebestuur.

Aanleiding voor de vragen is dat de ChristenUnie concludeert dat er een grote krapte is op de arbeidsmarkt, maar dat er tegelijkertijd een grote groep inwoners is die niet mee kan doen op de arbeidsmarkt. “Wij vinden een inclusieve arbeidsmarkt, waar betaald werk en vrijwilligerswerk beschikbaar is voor iedereen, heel belangrijk”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen. “Diversiteit in het aanbod van werk moet er voor zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk is voor werkzoekenden die nieuw op de arbeidsmarkt zijn, mensen die een afstand tot regulier werk ervaren, en werknemers die hun werk sneller zien veranderen dan ze zelf bij kunnen benen.”

“Niet inclusief genoeg voor oudere werknemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”

Eind juni liet Movisie, een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, weten dat de krapte op de arbeidsmarkt niet veroorzaakt wordt een personeelstekort maar een inclusietekort. “De arbeidsmarkt is met name nog niet inclusief voor mensen met een arbeidsbeperking, voor oudere werknemers en voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wat ons betreft moeten we daarom meer inzet gaan tonen richting werkgevers om meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt te realiseren.”

De ChristenUnie vraagt aan het gemeentebestuur of men het hier mee eens is, in hoeverre er al gewerkt wordt aan inclusiviteit, en hoe de inzet geïntensiveerd kan worden.