CDA schrikt van situatie Hoofdstation: “Dit is heel groot, dit is heel zorgelijk”

De fractie van het CDA in de Provinciale Staten noemt de ontstane situatie rond het Hoofdstation groot en zorgelijk. De partij wil de periode tot het onderwerp behandeld gaat worden in de Provinciale Staten gebruiken om alle informatie op tafel te krijgen.

“Je kunt overwegen om de Staten terug te roepen van reces”, vertelt Statenlid Kristel Rutgers-Swartjes van het CDA. “En dat zeg ik vooral om aan te geven hoe belangrijk we dit onderwerp vinden, hoe groot dit wat ons betreft is. We zijn heel erg geschrokken van de antwoorden die de staatssecretaris heeft gegeven op vragen van Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.” Als het aan het CDA ligt worden de Staten niet teruggeroepen: “Maar we hopen wel dat alle partijen de komende maand goed hun huiswerk gaan doen, zodat we in september een goed inhoudelijk debat kunnen voeren, waarbij we alles helder krijgen.”

Te klein jasje

Staatssecretaris Heijnen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat liet op de vragen weten dat het nieuwe Hoofdstation een te klein jasje krijgt. Als de verbouwing in 2025 van het stationsgebied klaar is, dan is er niet genoeg perronruimte voor een rechtstreekse trein richting Bremen. Om deze trein te kunnen laten rijden is er meer perroncapaciteit nodig. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een extra keerspoor of meer perronruimte.

Kristel Rutgers-Swartjes (CDA): “De plannen zijn niet nieuw”

Rutgers-Swartjes: “Groningen heeft hele duidelijke ambities. We willen het openbaar vervoer stimuleren. We willen graag een rechtstreekse treinverbinding naar Bremen, maar we hebben ook plannen voor een Lelylijn en een Nedersakenlijn. Al die plannen zijn niet nieuw. Als fractie hebben we altijd gepleit om een stationsgebied te realiseren dat toekomstbestendig is. Daarvan hebben we echt gezegd, dat vinden we belangrijk. Dat er ruimte is voor de ambities die wij hebben.”

“Alle informatie op tafel”

Het CDA-Statenlid vertelt verder: “Eerder hebben we hier vragen over gesteld, en uit die antwoorden bleek dat het goed zou komen. Hoe de situatie nu geschetst wordt, komt niet overeen met waar we mee ingestemd hebben. Op 13 september gaan we hier in Provinciale Staten over praten. Wij willen weten hoe dit aangepakt gaat worden, en ook wat de effecten zijn op de plannen voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Tijdens dit debat willen we dat alle informatie helder en duidelijk op tafel komt te liggen.”

“Het kan niet zo zijn dat we onze ambities niet kunnen verwezenlijken”

Rutgers-Swartjes baalt van de situatie: “Dit is wat ons betreft alle hens aan dek. En nogmaals, de plannen op het gebied van spoorlijnen, die zijn niet nieuw. Er wordt al heel lang gesproken over de Lelylijn. En de ambities op het gebied van de Nedersaksenlijn zijn ook niet nieuw. Het kan niet zo zijn dat we straks een gloednieuw station hebben, waar we onze ambities op het gebied van treinen, niet kunnen verwezenlijken. Dat is voor ons onbestaanbaar.”

Het CDA is niet de enige partij die geschrokken is. De Partij voor het Noorden liet afgelopen weekend al weten dat er vragen gesteld gaan worden. Maandag sloot de fractie van GroenLinks zich hier bij aan.