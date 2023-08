Foto Andor Heij. Fietsen.

Verkeerswijzer Groningen is de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ gestart. Komende maandag eindigt de zomervakantie, en gaan de scholen weer beginnen.

“Dat betekent meer drukte in het verkeer”, laat de organisatie weten. “Automobilisten en scholieren zijn zo vlak na de vakantie niet bedacht op de extra drukte. Daardoor vinden er in de periode na de zomervakantie meer ongevallen plaats onder fietsende scholieren.” Verkeerswijzer Groningen waarschuwt automobilisten daarom dat ze extra op moeten letten, en hun snelheid moeten matigen.

Ook krijgen scholieren en ouders tips hoe ze goed voorbereid op pad kunnen gaan. “Zo is het bijvoorbeeld goed om de nieuwe schoolroute alvast te oefenen. Ook is het verstandig om te controleren of de fiets geen mankementen heeft.” Daarnaast hamert de Verkeerswijzer erop dat ook het gedrag op de fiets er toe doet: “Blijf goed vooruitkijken, en hoe rekening met vrachtwagens en tractoren.”