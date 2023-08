Woning aan Pasteurlaan drie maanden op slot na vermoedelijke brandstichting

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De woning aan de Pasteurlaan in Groningen waar eerder deze week brand woedde, vermoedelijk door brandstichting, is op bevel van burgemeester Schuiling per direct voor drie maanden gesloten. De bewoners zijn inmiddels door hun woningcorporatie gehuisvest op een ander adres.

Dat maakte de gemeente vrijdagmiddag bekend via plakkaten op de deur en brieven aan omwonenden.

In de nacht van dinsdag op woensdag vond er een brand plaats in de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel zorgde het vuur voor veel schade. Kort na de brand werd al duidelijk dat het vuur waarschijnlijk is veroorzaakt door brandstichting, hoewel de politie dit nog niet met zekerheid bevestigt. De brandstichting zou het gevolg zijn van een langdurige burenruzie. Een explosie voor de woning drie weken terug zou ook terug te leiden zijn naar dit conflict.

Naar aanleiding van het incident van woensdag heeft burgemeester Schuiling besloten om de woning voor drie maanden te sluiten. Volgens woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente is de sluiting bedoeld ‘om de openbare orde en de rust te herstellen’: “Daardoor moeten deze mensen ook tijdelijk ergens anders gaan wonen. Dat gaat ook nadrukkelijk in deze volgorde. Woningcorporatie Nijestee heeft al een tijdelijke andere woning aan de bewoners toegewezen. We gaan geen woning sluiten, waardoor een gezin op straat komt te staan.”

De politie deed eerder op de vrijdag al een getuigenoproep richting het publiek, naar aanleiding van de brand van afgelopen woensdag.