Bruggen Winschoterdiep ongeveer twintig minuten open voor vliegtuig: “Mensen keken heel vreemd”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De operatie waarbij de bruggen over het Winschoterdiep woensdagmiddag werden ingemeten is afgerond. Het inmeten gebeurde met een vliegtuig.

Een scheepswerf aan het Winschoterdiep is van plan om een schip te gaan bouwen dat breder is dan men tot nu toe gebouwd heeft. Maar kan dat schip dan wel door de bruggen over het Winschoterdiep? Daarom werd er met behulp van een vliegtuig een meting uitgevoerd. Daarbij gingen alle bruggen over het Winschoterdiep omhoog, waarbij het per keer om twee bruggen ging.

“Wat is er aan de hand?”

Nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl: “De actie begon rond 15.00 uur. Toen gingen de Sontbrug en de Euvelgunnerbrug omhoog. De bruggen bleven tot ongeveer 15.20 uur open staan. Je zag mensen heel verbaasd kijken. Is er een storing? Wat is er aan de hand? Ze zagen alleen een sloep naderen. Het vliegtuig vloog op een flinke hoogte over. Dat viel, denk ik, weinig mensen op. Rond 15.20 uur kon het verkeer de brug weer passeren, en gingen de volgende twee bruggen op de route omhoog.”

Hulpdiensten

De operatie werd gecoördineerd vanuit de verkeerspost bij de Oostersluis. Men hield nauwlettend contact met de meldkamer van de hulpdiensten. Als er een hulpdienst de brug zou moeten passeren, zou de brug weer dicht gaan. Voor zover bekend was dit niet nodig. Wanneer de resultaten van de metingen bekend zijn, is onbekend. Mocht blijken dat een brug niet breed genoeg is, dan wil de provincie kijken of door maatregelen het schip wel door de brug kan.