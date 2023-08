Bruggen over Winschoterdiep staan woensdagmiddag tijdje open voor een ..vliegtuig?

De Waterhuizerbrug - Foto: Wutsje via Wikimedia Commons

De bruggen over het Winschoterdiep in Groningen staan vanaf aanstaande woensdagmiddag rond 15.00 uur vrijwel tegelijk een tijdje open. Niet voor een boot of schip, maar voor een vliegtuig.

Automobilisten en fietsers moeten dus niet op het water, maar in de lucht kijken als de slagbomen dicht zijn gegaan voor de opening van de bruggen. Woensdagmiddag rond 15.00 uur komt er een vliegtuig over de bruggen gevlogen. Met dit toestel worden de bruggen over het Winschoterdiep gescand om ze in te meten. Dat wil zeggen: met de gegevens die het vliegtuig ophaalt worden de doorvaartbreedtes bepaald en gecontroleerd.

“De bruggen gaan per twee open, in een rij vanaf de Sontbrug tot aan de bruggen in Hoogezand-Sappemeer”, vertelt Jan van der Meide namens de Provincie Groningen. “Vanuit de post aan de Oostersluis wordt de gehele operatie gecoördineerd. Als er een hulpdienst met haast over de brug heen moet, dan doen zij de desbetreffende brug even dicht.”

Het vliegtuig gaat niet heel laag overvliegen en blijft op normale hoogte, aldus Van der Meide: “De vluchten hebben geen gevolgen voor de duur van de opening. De bruggen zullen ongeveer even lang open staan als bij een boot in het Winschoterdiep.”

De reden voor de vluchten: één hele brede boot. Volgens Van der Meide is een scheepswerf aan het Winschoterdiep van plan om een schip te gaan bouwen, die breder zal zijn dan vrijwel alle andere schepen die door het diep moeten om via het Eemskanaal op zee te komen. “Mocht uit de metingen blijken dat het nieuwe schip niet door één van deze bruggen zou kunnen, dan gaan we kijken of we bij deze bruggen maatregelen kunnen nemen zodat dit wel kan.”