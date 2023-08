Brouwerij Martinus maakt van Internationale Dag van het Bier een ‘stout’ feestje

Het is op deze vrijdag 4 augustus de internationale dag van het bier. Daarom ging OOG langs bij brouwerij Martinus in de stad.

De lokale brouwerij ziet dat steeds meer mensen overgaan van speciaal bier naar de ‘normale’ lager pilsener. Dit komt volgens hem door het feit dat mensen steeds minder te besteden hebben en toch dorst blijven houden.

Een ander trend in de wereld van de bieren zijn de alcoholvrije bieren. Deze 0.0 bieren worden steeds meer gedronken door het publiek. ”Dan kan je beter gewoon frisdrank drinken, dat is ook lekker”, aldus Martijn Swierstra bierbrouwer van Martinus.

Volgens de vrolijke bierbrouwer is het als brouwer elke dag feest, maar vandaag is voor hem extra speciaal. “Als je meer over bier leert, proef je ook beter de smaken in bijvoorbeeld wijn en whisky” Maar Martijn gaat vrijdagavond gewoon de Stout bier van Martinus open te trekken.