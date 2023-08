Foto: 112 Groningen

De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt naar de Esdoornlaan, na een melding over een woningbrand in een portiekwoning.

Eenmaal ter plaatse bleken vergeten broodjes in een oven de oorzaak te zijn van enige rookontwikkeling in het appartement.

De brandweer was snel ter plaatse, maar hoefde weinig te doen in het appartement. Van een echte brand lijkt geen sprake te zijn geweest. Na een inzet van een kwartier vertrokken de brandweerlieden terug naar hun kazerne.