Bromfietser met zak vol softdrugs opgepakt

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben deze week een 17-jarige bromfietser opgepakt voor het in bezit hebben van softdrugs. Zo heeft de politie zaterdag bekendgemaakt via sociale media.

De aanhouding vond plaats afgelopen woensdag. Politieagenten waren in de wijk Vinkhuizen bezig met een verkeerscontrole. Daarbij kwam men onder andere de bromfietser tegen. Bij de controle bleek dat hij een flinke hoeveelheid softdrugs bij zich had. De 17-jarige jongen is aangehouden, en is overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek uit onderzoek dat het om 159 gram softdrugs ging.

De verdachte is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Het kopen en het in bezit hebben van softdrugs is in ons land strafbaar. Voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar wordt een uitzondering gemaakt. Bij hen wordt een oogje dichtgeknepen als zij een kleine hoeveelheid softdrugs bij zich hebben, maximaal 5 gram, alleen voor eigen gebruik.