Brandweerman redt kat van erker

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer moest dinsdagavond in actie komen aan de Dirk Huizingastraat waar een kat vast was komen te zitten op een erker. Een brandweerman wist het dier weer veilig op de begane grond te krijgen.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Een kat bleek al een tijdlang op het dak van een erker te zitten. Een erker is een uitstekende uitbouw van een gevel. Waarschijnlijk is het dier via een bovengelegen raam op de erker terecht gekomen. Bewoners hebben via een stoel geprobeerd de kat in veiligheid te brengen, maar toen dit geen soelaas bood, heeft men de brandweer gebeld.”

Een brandweerman plaatse een ladder tegen de gevel, klom naar boven en wist het onfortuinlijke dier snel in veiligheid te brengen. Volgens de fotograaf is de kat niet gewond geraakt en inmiddels herenigd met de eigenaar.