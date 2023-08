Brandweer redt met vereende krachten koe uit sloot

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningse brandweer moest zaterdagavond in actie komen vanwege een dier dat te water was geraakt aan de Hoogeweg. Uiteindelijk moesten er vereende krachten worden ingezet.

De melding van een dier in problemen kwam even na 22.00 uur binnen op de meldkamer waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Dat er iets niet in de haak was werd duidelijk nadat gezien werd dat verschillende koeien op een kluitje langs een sloot stonden”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Iemand die poolshoogte ging nemen ontdekte dat één van de dieren in een sloot lag, waarop de hulpdiensten werden gebeld.”

Die hulpdiensten moesten groot materieel inzetten. “Een brandweerman in een waadpak is het water ingegaan. Ondertussen was de hulp ingeroepen van de grote hulpverleningswagen en ook de boer was inmiddels op een trekker gearriveerd. Door spanbanden onder de koe door te halen is met behulp van de kraan op de grote hv de koe uit de sloot getakeld. De actie werd nauwlettend gevolgd door de soortgenoten die nieuwsgierig toe stonden te kijken. Na ruim een uur was de koe bevrijdt, en kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.”

Bekijk hier een filmpje van de reddingsactie: