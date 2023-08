Brailleweg vanaf volgende week woensdag twee weken dicht richting Assen

Foto via Google Maps - Streetview

De aansluiting tussen de Brailleweg, de Wijert en de A28 naar Assen is vanaf aanstaande woensdag twee weken dicht. Dat betekent dat autoverkeer, richting de zuidelijke stadswijk en de snelweg naar het zuiden, om moet rijden via de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn.

De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het nieuwe Julianaplein. Om de liggers van de nieuwe Julianabrug over het Noord-Willemskanaal te plaatsen, is het nodig om één rijstrook van de Brailleweg af te sluiten.

Dat betekent dat er slechts één rijstrook overblijft op de Brailleweg, die gebruikt wordt voor autoverkeer de stad in, richting het centrum. Bussen kunnen wel in beide richtingen gebruik blijven maken van de Brailleweg. Er staat een tijdelijk verkeerslicht om het verkeer hierlangs te leiden. Automobilisten richting de Wijert of richting de A28 naar Assen, moeten tijdens de werkzaamheden omrijden via de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn.