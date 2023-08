Botsing tussen drie auto’s op noordelijke ringweg zorgt voor flinke file

Foto: 112 Groningen

Op de noordelijke ringweg (N370) ter hoogte van afslag Bedumerweg zijn donderdagmiddag drie auto’s met elkaar in botsing gekomen.

De aanrijding zorgde voor fikse schade aan de drie betrokken voertuigen. Het is niet bekend of inzittenden van de auto’s letsel hebben opgelopen.

De huldiensten kwamen ter plaatse om de inzittenden te helpen en de voertuigen te bergen. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor een flinke file ontstond op de noordelijke ringweg in oostelijke richting. De andere kant op is het ook druk, want door werkzaamheden is er slechts één rijbaan beschikbaar tussen het knooppunt Boterdiep tot het viaduct over de N361.