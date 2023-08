Bomen die gekapt zouden worden voor supermarkt in Ter Borch staan nog fier overeind

Impressie via BUN Projectontwikkelaars

De bomen die maandag in de wijk Ter Borch gekapt zouden worden voor een supermarkt die op de locatie moet verrijzen, staan nog fier overeind. Het is onduidelijk waarom de kap niet is doorgegaan. Dat melden verschillende media.

Er wordt al jaren gesproken over de bouw van een supermarkt. Een deel van de bewoners is tegen de plannen, en ook de gemeenteraad van Tynaarlo is niet enthousiast. Toen het voorstel vorig jaar behandeld werd, bleken twaalf raadsleden voor de komst van de supermarkt te zijn, en elf tegen. De supermarkt krijgt een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter, en er komen tweehonderd parkeerplaatsen. De bouw moet komende herfst beginnen, waarna volgend jaar de deuren opengaan. Maandag zouden de bomen op het terrein tegen de vlakte gaan.

Maar dat is dus niet gebeurd. Tegenstanders voelen het als een kleine overwinning. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de projectontwikkelaar niet de juiste vergunningen voor de kap. Daarnaast loopt er ook nog een handhavingsverzoek dat door een omwonende is ingediend. Dit is vanwege de stikstofdepositie. Dit verzoek wordt gesteund door verschillende natuur- en milieuorganisaties, die vertellen dat het onduidelijk is of de normen, bij de bouw van deze supermarkt, wel of niet overschreden worden. De wijk ligt namelijk aan de rand van een Natura 2000-gebied.

Of de bomen de komende dagen wel tegen de vlakte gaan is onbekend. Navraag van RTV Drenthe bij projectontwikkelaar HUN en bij de gemeente Tynaarlo heeft geen duidelijkheid gegeven.