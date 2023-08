Blauwbrugje na anderhalve maand in storing weer open voor fietsers en voetgangers

foto: Jan K. Berends

Het Blauwbrugje, de fietsbrug tussen de wijk Vinkhuizen en de Zernike Campus, is na anderhalve maand in storing te hebben gestaan weer open.

De brug kon sinds eind juni niet worden gebruikt, nadat er een storing ontstond in de motor van de brug door het hete weer. Aanvankelijk werd gemeld dat er een storing was ontstaan in de fietsbrug die binnen een aantal dagen verholpen zou kunnen worden. Al snel werd echter duidelijk dat de problemen erger waren dan gedacht.

Ook in de Trompbrug ontstond storing in een aandrijfmotor. Deze brug was vrij snel gerepareerd. Maar in de Trompbrug zit een andere motor dan die in het Blauwbrugje. Daardoor duurde het langer om deze brug te herstellen, tot ergernis van de lokale afdeling van de fietsersbond.