Bewoners Nieuwe Sint Jansstraat vergroenen straat in nieuw KRO-NCRV-programma

Foto via KRO-NCRV

Een groep bewoners van de Nieuwe Sint Jansstraat doet vanaf 2 september mee aan ’12 straten groen’, een nieuw televisieprogramma van KRO-NCRV. Onder leiding van Anita Witzier en Tim Hogenbosch gaan de bewoners hun straat met elkaar te vergroenen.

In het programma gaan de bewoners, met hulp van tuinexperts Anne Wieggers en Martin Stuger, het groen in hun straat ontwerpen en aanleggen. In totaal wordt er een jaar gewerkt om de twaalf straten, waar de Sint Jansstraat er één van is, om te toveren tot aantrekkelijke groene buurten. De deelnemende gemeenten zijn:

Het programma, wat vanaf 2 september twaalf zaterdagavonden te zien zal zijn op NPO-1, wil de verstening in Nederland onder de aandacht brengen. Na afloop van elke aflevering geven kijkers de straat een cijfer op inzet, samenwerking en de uitwerking van het ontwerp. Dat kan vanaf de eerste aflevering op de website van 12 straten groen.

Vanaf zaterdag 2 september is ’12 straten groen’ wekelijks te zien om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.