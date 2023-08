Bewoners niet meegenomen in ontwikkeling Westpoort: “We kijken straks uit op laadperrons”

Eerder klaagden bewoners al over lichtoverlast bij het distributiecentrum van ALDI. Foto: ingezonden

Industriegebied Wespoort bij Hoogkerk is volop in ontwikkeling. Binnenkort start de bouw van een nieuw distributiecentrum. Er is echter één probleem: de bewoners zijn niet in de plannen meegenomen. Aan een informatieavond hebben ze een slecht gevoel overgehouden, waardoor de gang naar de Raad van State zal worden gemaakt.

“Je gaat er vanuit dat als er iets groots gebouwd wordt, dat je geïnformeerd wordt. Dat je betrokken wordt in het proces. Maar dat is niet gebeurd. We moesten zelf uitvogelen wat hier gaat gebeuren.” Aan het woord is Leo Groendijk. Samen met zijn partner woont hij sinds juli in een woning in De Poffert. “Onze woning staat officieel in de gemeente Westerkwartier. We hebben het al een hele tijd geleden aangekocht. Voor we hier in juli gingen wonen, hebben we alles verbouwd en mooi gemaakt. Gaandeweg leer je de mensen in het dorp kennen, en toen hoorden we van de plannen van een distributiecentrum dat op Westpoort gerealiseerd gaat worden.”

“De koplampen van vrachtwagens zullen in onze woning schijnen”

Dat distributiecentrum gaat gebouwd worden aan de Dublinweg, in de gemeente Groningen. Op een nu nog braakliggend terrein, op de hoek met de Westpoortboulevard, gaat het gebouw verrijzen. “Je kunt het naïef noemen, maar wij wisten het niet. En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook andere bewoners in het dorp zijn niet actief geïnformeerd.” Op de vraag wat het probleem is, is Groendijk helder. “Wij hebben er geen probleem mee dat op het terrein deze bestemming zit. Het gaat ons om de manier waarop dit gaat. Er verrijst daar straks een vierkant gebouw, waarbij de laadperrons aan de kant van onze woningen zitten. Dus bevoorradingsvrachtwagens rijden naar achteren, waarbij de koplampen in onze woning schijnen. Er zal geluidsoverlast zijn vanwege stationair draaiende en achteruitrijdende vrachtwagens. En er is lichtoverlast, omdat het terrein bij de laadperrons verlicht wordt, zodat chauffeurs hun werk kunnen doen.”

“Door het gebouw om te draaien zou het probleem opgelost zijn”

De bewoners hebben al meerdere gesprekken gevoerd. “De projectontwikkelaar is hier in het dorp geweest. Dat was een prima gesprek. Zij zag ook wel een oplossing. Want door het gebouw om te draaien, en de laadperrons aan de andere kant te situeren, zou het probleem eigenlijk opgelost zijn. Maar dat wil de gemeente niet. Het gaat dan over beeldlijnen, die in combinatie met het distributiecentrum van Aldi, dat al op het terrein zit, geen overeenkomst hebben. Dus het beeld, de uitstraling van een industrieterrein, is voor de gemeente belangrijker dan de leefkwaliteit van mensen die op steenworp afstand wonen.”

Otters

Dinsdag vond er in een hotel in Hoogkerk een bijeenkomst plaats. Behalve de bewoners waren daar ook de gemeente en de projectontwikkelaar bij aanwezig. “Wij hebben onze bezwaren op tafel gelegd. Niet alleen de bezwaren die wij hebben, maar ook een natuurorganisatie was aanwezig. Deze organisatie vertelde dat Westpoort is omgeven door natuur. Het gaat om de gebieden Matsloot en Lagemeeden, dat in directe verbinding staat met De Onlanden. Als we het hebben over licht- en geluidsvervuiling, dan is dat niet goed voor bijvoorbeeld de otter die in het gebied leeft.”

“We zullen naar de Raad van State stappen”

Nog even terug naar de bijeenkomst in Hoogkerk. “Er was een mooie presentatie gemaakt. Die zag er gelikt uit. Maar deze presentatie is niet afgemaakt. En als wij dan onze bezwaren op tafel leggen, er wordt daarop gereageerd dat er een dijk om het gebouw heen wordt gelegd, en dat er meer groen wordt geplant. Ja, dan vinden wij dat symptoombestrijding. Bomen verliezen in de herfst hun bladeren, om maar wat te noemen. Je hebt het over de leefkwaliteit van mensen. Van bewoners die niet in dit traject zijn meegenomen. En wij zijn ook zo teleurgesteld dat wij naar de Raad van State zullen gaan stappen.”

“Als we eerder waren betrokken, hadden we mee kunnen denken”

De bewoners zullen dat traject niet met plezier opstarten: “Kijk, je kunt als partijen zeggen, we organiseren een bijeenkomst met de bewoners, zodat we dat af kunnen vinken. Maar het kromme is dat dit op een moment plaatsvindt dat er eigenlijk niks meer gewijzigd kan worden. Als je eerder in het proces met ons om tafel was gegaan, dan hadden we mee kunnen denken. Had er gezocht kunnen worden naar oplossingen. Maar nu schiet je jezelf in de voet.”

Lichtoverlast

Vorig jaar vroegen bewoners uit het dorp aandacht voor de lichtoverlast bij het distributiecentrum van ALDI. Toenmalig fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA: “We zien dat er een onwenselijke lichtshow wordt opgevoerd wat veel omwonenden overlast bezorgd. Kan dat niet aangepakt worden?” Wethouder Bloemhoff (PvdA) liet daarop weten dat er contact was gezocht met het bedrijf, waarop de ALDI had laten weten geschrokken te zijn van de situatie. Om de problemen op te lossen zouden de kappen op de lampen bijgedraaid worden, en ook zou de lichtsterkte, tijdens de nachtelijke uren, teruggebracht worden naar tien procent.