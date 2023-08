Bewoners komen van vakantie thuis en ruiken vreemde lucht in huis

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningse brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Wimpel in de wijk Lewenborg waar bewoners een vreemde lucht in hun huis roken.

De melding van een mogelijke gaslucht in een woning kwam rond 13.40 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “We waren net thuisgekomen van vakantie”, vertelt de bewoner van de woning aan OOG Tv. “We brachten ons zoontje naar zijn slaapkamer, voor zijn middagdutje, toen we op zijn kamer een vreemde lucht roken. Een soort gaslucht. Zowel ik als mijn vrouw roken het. Daarop hebben we direct de brandweer gebeld.”

De brandweer was snel aanwezig. Met behulp van een viergasmeter werden metingen verricht in de woning. Met dit apparaat wordt een ruimte gecontroleerd op koolstofmonoxide, koolstofdioxide, koolwaterstof en zuurstof. “Er werd niets aangetroffen. Ook werd op dat moment niks meer geroken. Uit voorzorg zijn verschillende ruimtes gecontroleerd. Ook in de kruipruimte werd een meting gedaan, maar dit leverde ook niets op. De brandweerman zei zelfs dat hij vond dat het lekker rook in huis, haha. Dat vond ik dan weer een mooi compliment.”

Over de oorzaak van de vreemde lucht is niets bekend. Na ongeveer twintig minuten is de brandweer weer teruggekeerd naar de kazerne.