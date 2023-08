Bewoners De Wijert hebben weer internet

Foto: Pixabay

Klanten van KPN in de wijk De Wijert hebben weer internet. Afgelopen vrijdag viel de verbinding weg. Aanvankelijk leek het erop dat de problemen wel een week zouden kunnen duren.

“Afgelopen maandag kwam er direct een bedrijf in actie”, vertelt bewoner Ronald Bakker. “Ze hebben zo’n tentje opgebouwd en zijn aan de slag gegaan. Uit hun onderzoek bleek al snel dat het probleem zich niet hier op de kruising Vondellaan met de Van Schendelstraat bevond, maar even verderop in de Vondellaan. Daar bleek een breuk in de kabel te zijn ontstaan. Door die breuk was de kabel bij ons voor de deur doorgebrand. Men is hard aan het werk gegaan, en in de middag hadden we weer internet. Ik ben super blij.”

Alleen storing bij KPN

De storing is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door werkzaamheden in de wijk. Er wordt een nieuw riool aangelegd en ook wordt er een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd, waardoor grote delen van de straat open liggen. Door de storing werden alleen klanten van KPN getroffen. Bakker liet afgelopen weekend aan OOG Tv weten dat klanten van andere maatschappijen geen problemen hadden, maar dat KPN-klanten sinds vrijdag geen internet en televisie hadden en ook niet konden beschikken over een vaste telefoonverbinding.

“Slecht ter been”

De bewoners namen direct contact op met het bedrijf maar daar werd gezegd dat de storing tot wel een week kon gaan duren. “Daarom was ik heel blij dat men maandag direct aan de slag ging. Het is heel fijn dat het is opgepakt. Nog niet zo lang geleden ben ik geopereerd aan mijn heup. Ondertussen ben ik als vrijwilliger bij heel veel initiatieven en verenigingen in de wijk betrokken. Omdat ik momenteel slecht ter been ben, volg ik alle ontwikkelingen via het internet. Het internet is momenteel de poort naar de samenleving, hoe ik contact houd met mensen. En daar kan ik nu gelukkig weer gebruik van maken.”