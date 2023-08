Betalingsproblemen in winkels door landelijke pinstoring (update)

Een landelijke pinstoring zorgde donderdag voor lange rijen bij de kassa in winkels en supermarkten. De storing trof onder meer klanten van ING, ABN AMRO en Rabobank. De problemen zijn inmiddels verholpen

De storing duurde donderdag van 11.30 tot 12.15 uur. Er kwamen veel meldingen binnen op de website allestoringen.nl en op sociale media. Er waren ook klachten over het opnemen van contant geld bij Geldmaat-automaten. In supermarkten werd omgeroepen dat pinnen niet meer mogelijk was en dat er contant betaald moest worden.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van de storing was.