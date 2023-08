Bestuur Vindicat: acht tot tien mensen onwel door de warmte tijdens eerste introductiedag

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Tijdens de eerste dag van de introductietijd bij studentenvereniging Vindicat zijn woensdagmiddag acht tot tien mensen onwel geworden.

Het bestuur van Vindicat meldt donderdag via de website dat het gaat om acht tot tien aspirant-leden met hoofdpijn- en/of flauwvalklachten. Door de extreem warme weersomstandigheden was het binnen warmer dan normaal. Eén van de studenten is onwel geraakt, mede door achterliggende medische omstandigheden. Hierop is volgens het bestuur zo snel mogelijk gehandeld.

De hulpdiensten zijn direct ingeschakeld en alle nodige acties werden ingezet. Zo is in samenspraak met de autoriteiten allereerst het pand ontruimd. Het gaat inmiddels goed met de persoon die naar het ziekenhuis is gebracht, en met alle anderen. Volgens het bestuur van Vindicat ligt de introductietijd nu stil en wordt samen met de relevante instanties, zoals de brandweer, onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Het bestuur beperkte zich tot deze mededeling en was niet beschikbaar voor een interview. Volgens stadsblog Sikkom zouden er ook meldingen zijn gekomen dat bij studentenvereniging Albertus eveneens mensen onwel waren geworden.