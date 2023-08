Beijum teruggeworpen naar de Middeleeuwen tijdens Spijker en Spelweek

In Beijum vindt deze week de Spijker en Spelweek plaats. Voor de vijftiende keer wordt er in de laatste week van de zomervakantie een activiteitenweek voor kinderen gehouden.

De week wordt elk jaar door ongeveer tweehonderd kinderen bezocht. “Tijdens de Spijker en Spelweek draait het niet alleen om het bouwen van een hut”, laat de organisatie weten. “Kinderen zijn de hele dag buiten en genieten van de natuur. Ze zijn samen actief bezig om iets moois te maken. Er wordt geleerd om samen te werken aan een gezamenlijk doel. De creativiteit wordt geprikkeld, er wordt kennis gemaakt met gereedschappen en hoe dit gebruikt moet worden.” Meer dan vijftig vrijwilligers zorgen dat de week in goede banen wordt geleid.

Het thema waar dit jaar voor gekozen is, zijn de Middeleeuwen. “Het is alsof Beijum is teruggeworpen in de tijd”, laat Johan Fehrmann van Beijumnieuws weten. “Een ridder loopt rond, en ondertussen wordt er gewerkt aan mooie bouwwerken die vorm krijgen.” De Spijker en Spelweek duurt nog tot en met donderdag.