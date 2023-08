Bedrijf van veerboot naar Kristiansand vraagt surseance van betaling aan

Foto: Holland Norway Lines

Holland Norway Lines BV (HNL) heeft woensdag surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank. HNL werd bekend door haar kortstondige veerverbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand.

De bedrijfsvoering van HNL staat onder druk, mede door de financiële verliezen die begin dit jaar zijn geleden in verband met de onrustige periode in de Eemshaven. In afwachting van verdere ontwikkelingen vaart de MS Romantika voorlopig niet en is de kaartverkoop stilgelegd.

HNL raakte vooral in de problemen door het gedwongen vertrek uit de Eemshaven. Het was een periode met veel annuleringen en extra kosten, omdat de MS Romantika geen vaste plek aan de kade had, zodat diverse overtochten werden geschrapt. HNL kreeg in april een herstart in het Duitse Cuxhaven en sinds 1 juni in Emden. HNL zegt nu meer tijd nodig te hebben om de financiële verliezen van begin dit jaar goed te maken.

Alle medewerkers in Groningen, Kristiansand en aan boord van de cruiseferry zijn deze dag geïnformeerd. Sinds de start in 2022 hebben bijna 400.000 passagiers gevaren op de MS Romantika. Het bedrijf telt bijna 400 medewerkers.