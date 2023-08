Beachvolleyballer Alexander Brouwer strandt in achtste finales op EK

Het is beachvolleyballer Alexander Brouwer uit de stad niet gelukt om door te dringen tot de kwartfinales op het EK in Wenen. Brouwer, die samen met Robert Meeuwsen speelt, verloor in de achtste finale van de Britse tweelingbroers Bello.

Het toernooi in Wenen begon afgelopen woensdag. Brouwer en Meeuwsen traden in poule E aan tegen Jakub Sepka en Tomas Semerad uit Tsjechië. Deze wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Setstanden waren 21-14, 17-21 en 15-11. Daarna nam het Nederlandse duo het op tegen de winnaar van de andere wedstrijd in de poule, de Italianen Alex Ranghieri en Adrian Carambula. Het werd 2-0, met setstanden 21-19 en 21-13.

Daarmee werd er een plekje bemachtigd in de achtste finales waar het de Britse tweelingbroers Javier en Joaquin Bello tegen kwam. In twee sets werd er verloren, 16-21 en 18-21, waarmee de EK-droom, net als vorig jaar, strandt tijdens de achtste finales. Nederlandse medaillekansen zijn nog wel volop aanwezig. Leon Luini en Yorick de Groot lukte het in de achtste finales wel om te winnen. En dat geldt ook voor Matthew Immers en Steven van de Velde. De kwartfinales worden zaterdag gespeeld.