Be Quick 1887 pakt tegen Buitenpost eerste zege van het seizoen

Foto Andor Heij. Buitenpost - Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag de eerste competitiewedstrijd in de vierde divisie D gewonnen. In en tegen Buitenpost werd het 2-1 voor de Groningers.

Het is dit seizoen voor het eerst in de derde en vierde divisie en ook in de eerste klassen dat clubs uit het zaterdag en zondagvoetbal tegen elkaar spelen. Zo zijn er meer regionale wedstrijden. Buitenpost speelde vorig seizoen nog in de zaterdagcompetitie en Be Quick op zondag.

Bij Be Quick was er afgelopen seizoen een complete uittocht, terwijl er uiteindelijk geen nieuwe spelers van buitenaf bij kwamen. De acht open gevallen plekken moesten daarom met spelers uit de eigen jeugd opgevangen worden.

Maar de ‘jonkies’ van de nieuwe trainer Paul Matthijs beten voor rust goed van zich af. Beide ploegen kregen voor ruim vijfhonderd toeschouwers één grote kans, maar het bleef 0-0.

Na 52 minuten was Robbin van Kooten attent bij matig uitverdedigen van de Friezen en de clubtopscorer van vorig seizoen zette Be Quick op een 1-0 voorsprong. Zes minuten later werd Marshelon Pourier gevloerd en de strafschop werd door Van Kooten tegen de touwen gewerkt: 2-0.

In de 63e minuut kwam Buitenpost terug in de wedstrijd toen Edwin Schaafsma na een corner de 2-1 binnen kopte. Buitenpost ging stormen en de Groningers kwamen een paar keer goed weg. Vanuit een tegenstoot verzuimde Be Quick de wedstrijd helemaal in het slot te gooien. De Friese storm werd in het laatste kwartier een briesje, zodat Be Quick de drie punten over de meet trok.

Volgende week speelt Be Quick 1887 op zondag om 14.00 uur thuis tegen Longa’30 uit het Gelderse Lichtenvoorde.