Bankpasfrauder uit Stad (53) aangehouden in Noord-Holland na achtervolging

Foto via Politie.nl

In het Westfriese ’t Veld (Noord-Holland) is zondag een 53-jarige Groninger aangehouden voor het frauderen met betaalproducten. De Stadjer werd vrijwel op heterdaad aanhouden na een korte achtervolging, nadat een hoogbejaarde vrouw de politie inschakelde.

De vrouw, een dame op leeftijd uit de gemeente Hollands Kroon, werd in de dagen voor de aanhouding meermaals telefonisch benaderd door fraudeurs, die zich voordeden als bankmedewerkers. De vrouw maakte meerdere keren geld over aan de fraudeurs, op aandringen van de oplichters. Toen sloeg de twijfel toe en vertelde ze over de situatie aan anderen, waarna de politie werd ingeschakeld. Toen de oplichters aan vrouw vroegen om haar bankpas op te komen halen, stond de politie klaar.

De man uit Groningen (53) werd bij de woning van de vrouw opgewacht door de politie. Bij het zien van de politie sloeg de Stadjer op de vlucht. Na een korte achtervolging kon de van fraude verdachte Groninger worden aangehouden met behulp van een politiehond.

Een aantal medeverdachten van de Stadjer is mogelijk ontkomen. Naar hen wordt nog gezocht.