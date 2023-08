Badkuip verandert in bouwkuip achter Hoofdstation; twintig miljoen liter water weggepompt in vier dagen

Foto via Groningen Spoorzone

Aannemer Strukton is maandag begonnen met een grote pompoperatie in de bouwkuip aan de zuidkant van het Hoofdstation. In nog geen vijf dagen tijd wordt er twintig miljoen liter water afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal.

De bouwkuip pal achter het stationsgebouw staat sinds begin mei helemaal onder water, omdat er onderwaterbeton is gestort voor de vloer van de nieuwe voetgangerspassage en fietsenstalling die hier worden aangelegd. Dat is nu droog en daarom kan de ‘badkuip’ nu weer veranderen in een bouwkuip. Het opgepompte water wordt via leidingen afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal.

Tot en met vrijdagochtend wordt iedere dag tussen 12.00 en 08.00 een pomp aangezet, waarmee elk uur 375 kubieke meter water wordt afgevoerd om het water elke dag drie meter te laten zakken. Overdag wordt gecontroleerd of alles goed gaat, zowel in de bouwkuip als in de omgeving.

Vrijdagochtend staat de bouwkuip weer droog, nadat er twintig miljoen liter water uit de kuip is gepompt.