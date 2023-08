Automobilist wordt voor de 21ste keer aangehouden voor het rijden met ongeldig rijbewijs

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben afgelopen donderdag een automobilist aangehouden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Op zich is dat niet bijzonder, wel opvallend is dat het voor de 21ste keer gebeurde. Dat schrijft de politie op sociale media.

“Een ezel stoot zich doorgaans niet twee keer aan dezelfde steen”, schrijft de politie. “Eerder dit jaar, op 28 februari en 5 april, maakten we al melding dat een automobilist was aangehouden vanwege het rijden met een ongeldig rijbewijs. Na een controle bleek deze persoon wederom te beschikken over een voertuig, en werd hij rijdend aangetroffen door collega’s.”

Afgelopen donderdag werd de man aangehouden. “Dit gebeurde voor de 21ste keer. Wij hebben daarop het voertuig in beslaggenomen. De Verkeersofficier zal beslissen wat er met het voertuig gaat gebeuren.”