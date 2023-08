Automobilist rijdt voertuig klem op trap station Europapark

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn auto klemgereden op de trap van station Europapark. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het voorval gebeurde in het begin van de nacht. “Het gaat om een Tesla”, beschrijft de fotograaf de situatie. “De bestuurder is afgeslagen, is de stoep op gereden, en heeft vervolgens de trap genomen naar beneden. Daarbij kwam de auto al snel vast te zitten.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “De bestuurder is aangehouden. Uit een controle bleek dat hij te diep in het glaasje heeft gekeken.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto losgetrokken. Het voertuig kan later door de eigenaar opgehaald worden vanaf de locatie.