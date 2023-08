Auto raakt fors beschadigd bij verkeersongeluk op Oosterhavenbrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Oosterhavenbrug is een personenauto fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. “Een automobilist was vanaf het Damsterdiep gekomen, en reed richting de kruising met de Sontweg”, vertelt Wind. “Vlak na de Oosterhavenbrug ging het mis. De automobilist is over het fietspad geschoten en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. De auto is daarbij fors beschadigd geraakt.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Zij hebben de inzittende gecontroleerd op verwondingen.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.