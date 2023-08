Astoria in Haren krijgt nieuwe eigenaar: “Ik wil tijd maken voor andere belangrijke dingen in het leven”

Foto: Google Maps

Restaurant Astoria in het centrum van Haren krijgt na 45 jaar een nieuwe eigenaar. Eigenaar Gert Bruns vindt dat de tijd rijp is voor een andere koers in zijn leven.

“Het valt mij behoorlijk zwaar”, vertelt Bruns. “Astoria bestaat sinds 1961. Eind jaren zeventig hebben mijn ouders de zaak overgenomen. Tegenwoordig ben ik de eigenaar. Ik heb er een allround-bedrijf van gemaakt. Het is een cafetaria, restaurant, zalencentrum en je kunt eten komen halen. Dat maakt het ook zo leuk, dat het zo afwisselend is, en soms ook zo complex.”

“Zulke gebeurtenissen doen je beseffen hoe kwetsbaar alles is”

Behalve Astoria is Bruns ook eigenaar van Intermezzo en Paviljoen Sassenhein, beide in Haren. “Voor mij is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat ik het anders wil gaan doen. Eerst was er de coronacrisis, die de horeca hard heeft geraakt. Vervolgens overleed onze kok en werd onze bedrijfsleider en chef-kok acuut ziek. Ik heb die gebeurtenissen moeilijk kunnen verwerken. Het doet je beseffen hoe kwetsbaar alles is. Dan kom je tot andere keuzes dan vroeger. Ik heb me altijd 100 procent voor mijn bedrijven ingezet en nu wil ik ook aandacht geven aan andere belangrijke dingen in mijn leven. Bovendien wil ik weer reizen maken voor de organisatie Pum, waarin ik als vrijwilliger horecaondernemers in ontwikkelingslanden ondersteun.”

“Overnamekandidaat meldde zich binnen een dag”

Het vinden van een nieuwe eigenaar voor Astoria ging erg gemakkelijk. “Ik zal je eerlijk zeggen dat ik het slechts tegen één iemand heb gezegd. Ik vertelde dat als er ooit een overnamekandidaat komt, dat ik er dan voor open sta. Binnen een dag meldde zich een kandidaat. De uiteindelijk overname heeft nog behoorlijk lang geduurd, omdat er ook heel veel details om de hoek komen kijken.” De nieuwe eigenaar is geen onbekende. “Sangho Sanga neemt de zaak over. Zij is al eigenaar van cafetaria’s De Komeet en de Drieluik in Eelde.”

“Concept blijft hetzelfde”

Volgens Bruns hoeven klanten zich ook geen zorgen te maken. “Astoria hebben we in 2017 grondig verbouwd, waarbij we zijn gaan werken met een nieuw concept. Dat concept blijft. De nieuwe eigenaar heeft mij verteld dat ze op dezelfde voet zal verder gaan. Dus vaste klanten hoeven niet te gaan panikeren. Dat is niet nodig.”

“Astoria blijft de plek waar ik de kans kreeg om mij te ontwikkelen”

Toch kan niet ontkent worden dat de keuze Bruns zwaar valt: “Het blijft het bedrijf waar mijn ouders zich voor hebben ingezet en waardoor ik de kans kreeg om mij als horecaondernemer te ontwikkelen. Ik zal hun aandeel daarin nooit vergeten. En daarom vind ik het moeilijk om juist met Astoria te stoppen. Maar soms moet je zulke keuzes maken in het leven.”

“Als ik echt iets anders wil doen moet ik Astoria verkopen”

Op de vraag waarom Bruns niet stopt met Intermezzo of Sassenhein: “Ik heb die vraag de afgelopen weken vaker gekregen. En ik snap dat. Want hier ligt mijn hart. Maar ik wil graag meer tijd hebben voor andere dingen. Intermezzo en Paviljoen Sassenhein worden gerund door bedrijfsleiders. Als ik aan het werk ben, dan ben ik hier. Hier breng ik de meeste tijd door. Dus als ik echt iets anders wil, dan moet ik dit verkopen. En nogmaals, ja, dat valt zwaar. Maar het is wel de beste keuze. En ik heb er vertrouwen in dat Sangho Sanga er wat moois van gaat maken.”