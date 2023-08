Arrestaties na schietincident Friesestraatweg, politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdag drie personen aangehouden na een schietincident aan de Friesestraatweg. Eén van de personen die aangehouden werd negeerde een afzetting.

De melding van een schietpartij kwam rond 15.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Toen we op de locatie arriveerden ontstond er kort daarna een achtervolging te voet, vanaf de Friesestraatweg, richting de Noorderkroonstraat”, vertelt een politiewoordvoerder. “Tijdens de achtervolging is er een waarschuwingsschot gelost. Uiteindelijk hebben we twee personen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat hun rol of betrokkenheid is geweest. Wij doen uitgebreid onderzoek. Op de locatie hebben we sporen veiliggesteld en ook hebben we tactisch onderzoek gedaan, om te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Ook gaan we de verdachten verhoren.”

Minderjarige jongen

Een derde verdachte werd korte tijd later aangehouden: “Het gaat om een minderjarige jongen. Hij negeerde onze afzetting en verstoorde daarmee het plaats delict. Ook volgde hij de aanwijzingen van collega’s niet op en verzette hij zich bij zijn aanhouding. De jongen is dus niet aangehouden in verband met het schietincident.”

Getuigen

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben: “Gezien het tijdstip en de locatie zou het goed kunnen dat veel mensen getuigen zijn geweest van het incident. Wij komen graag met hen in contact. Heeft u het incident zien gebeuren? Of heeft u andere informatie die waardevol kan zijn? Woont u bijvoorbeeld in de buurt en beschikt u over een deurbelcamera? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.”