Arjen Robben loopt stage voor jeugdtrainersdiploma bij FC Groningen

Beeld uit video FC Groningen

De komende tijd staat Arjen Robben twee dagen in de week op en langs trainingsvelden van FC Groningen op het Sportpark Corpus den Hoorn. Niet als speler, maar als trainer in opleiding. De 39-jarige Robben loopt stage bij de club voor zijn diploma voor jeugdtrainer.

Robben heeft met de KNVB een traject afgesproken over het (mogelijk) behalen van zijn trainersdiploma’s. De cursus voor het UEFA B-diploma (jeugdtrainer) maakt dat Robben een stageperiode doorloopt bij FC Groningen. De 96-voudig international draait twee dagen per week bij diverse opleidingsteams van FC Groningen. Volgens de club ligt het accent daarbij voornamelijk bij de onder-18 ploeg.

Robben stelt dat hij zich nog niet per sé helemaal wil toeleggen op het trainerschap. De oud-vleugelaanvaller stelt een jaar te willen kijken hoe de rol bevalt: “Ik noem het voor mezelf nog een soort van ontdekkingsfase. Ik wil me nog niet vastpinnen door te zeggen: ‘Dit is het!’ Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past.”