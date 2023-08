AOb noemt cassatiezaak UMCG over beurspromovendi ‘een goed recht’ maar ook teleurstellend

Dat het UMCG in cassatie gaat bij de Hoge Raad over een geschil met 44 beurspromovendi noemt onderwijsvakbond AOb teleurstellend. Het AOb vindt het vooral jammer dat promovendi nu langer in onzekerheid zitten.

De kwestie draait om het vraagstuk of beurspromovendi wel of geen werknemers zijn. Afgelopen voorjaar boog het gerechtshof zich hierover en oordeelde dat de promovendi werknemers zijn. Dit betekent dat promovendi-beurscontracten met terugwerkende kracht omgezet moeten worden in een arbeidsovereenkomst, waarbij men recht heeft op achterstallig pensioen, loon en vakantiegeld.

“Teleurstellend”

Begin augustus maakte het UMCG bekend in hoger beroep te gaan. “Dat het ziekenhuis dit doet is een goed recht”, laat AOb-bestuurder Donald Pechler weten. “Wel is het teleurstellend voor de promovendi, die nu moeten wachten. En het is de vraag of de argumentatie van het UMCG hout snijdt.” Het UMCG vindt namelijk dat studenten die promotieonderzoek doen vallen onder een opleidingsovereenkomst, zoals is afgesproken in het Besluit experiment promotieonderwijs. Volgens Pechler is het maar het topje van de ijsberg, omdat de uitspraak van de rechter ook voor een andere grote groep, van zo’n 1.500 beurspromovendi, van belang is. “We hebben al actie ondernomen en het college van bestuur van de RUG gevraagd om de contracten van de beurspromovendi om te zetten naar arbeidscontracten. Dat het UMCG nu in cassatie gaat, verandert daar niets aan.”

Besluit experiment promotieonderwijs stopt

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het Besluit experiment promotieonderwijs per 31 augustus 2024 stopt. Promovendi die dan nog niet klaar zijn met hun onderzoek moeten vanaf die datum in dienst worden genomen. Zij maken hun onderzoek af als werknemer-promovendus. Pechler: “Als de minister al laat weten dat ze dan als werknemer verder moeten, dan is er dus ook geen verschil tussen werknemer-promovendi en beurspromovendi.”