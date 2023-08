Amerikaan John Meeks tekent contract bij Donar

Foto: Donar

Donar heeft de komst van weer een nieuwe speler bekendgemaakt. Het is de 24-jarige Amerikaan John Meeks. Meeks is een 1.97 meter lange small forward.

Afgelopen jaar maakte hij de overstap naar Europa en speelde hij in de hoogste Finse liga. Daar was hij goed voor een gemiddelde van 18,3 punten. Volgens Donar is Meeks een buitengewoon atletische speler: zeer beweeglijk en snel. Coach Andrej Stimac: “Zeer allround en veelzijdig, kan veel en is zeer fysiek.”

John Meeks zegt denkbaar te zijn, onderdeel te mogen zijn van Donar: “Het is een geweldige kans voor mij als speler en als persoon om hier aan de slag te gaan.” Hij tekent een contract voor één seizoen. Meeks is de achtste speler van het ‘nieuwe’ Donar.