Als Nederlandse vrouwen winnen van Zuid-Afrika overweegt VV Helpman om uit te gaan pakken: “Dit is toch prachtig?”

Nog een paar uren en dan begint in Australië de wedstrijd tussen Nederland en Zuid-Afrika op het WK voor vrouwen. Bij VV Helpman wordt er reikhalzend uitgekeken naar de wedstrijd.

“Of ik de wedstrijd ga kijken?”, herhaalt voorzitter Jan van der Lei de vraag. “Dat is wel de bedoeling. Het hangt even van het moment af, omdat de wedstrijden zo nu en dan gespeeld worden op onmogelijke tijdstippen. Dus ik denk dat ik komende nacht ga kijken, en als het niet lukt, dan kijk ik morgenochtend de wedstrijd terug. Want ik probeer zoveel mogelijk te volgen. Vanochtend heb ik de wedstrijd Japan tegen Noorwegen gekeken. Wat een geweldige wedstrijd was dat. Ik geniet er van.”

“Er wordt goed gepresteerd”

Van der Lei vindt het ook goed dat er veel aandacht is voor het vrouwenvoetbal: “Afgelopen seizoen hadden we bij Helpman bij de senioren vier vrouwenelftallen actief. Toen we heel wat jaren geleden begonnen met vrouwenvoetbal werd er door sommigen wat lacherig gedaan. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Als ik nu kijk naar onze vereniging, dan is het vrouwenvoetbal de grootste drijfveer. Het is heel stabiel en er wordt goed gepresteerd. Het is een belangrijk onderdeel geworden binnen onze vereniging. Het zorgt voor schwung.”

“Elftallen kijken bij elkaar”

Wat het geheim is van het succes, daar is Van der Lei duidelijk over: “Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen het naar de zin heeft. De kantine is bij Helpman belangrijk: dat we het gezellig hebben. De huidige teams passen heel goed binnen onze vereniging, en versterken elkaar. Maar wat ik ook heel mooi vind, is dat er over en weer interesse is. Elftallen kijken bijvoorbeeld bij elkaar. Op dagen dat men niet hoeft te voetballen, kijkt men bij andere wedstrijden. Ik vind dat heel krachtig.”

Estelle Zwiers (VV Helpman): “Ik zit komende nacht zeker voor de buis”

Estelle Zwiers is de nummer 8 in het elftal dat in de eerste klasse speelt: “Ik vind het fantastisch dat er zoveel aandacht is voor het vrouwenvoetbal. De wedstrijden in Oceanië zijn live op televisie te zien, en er is in de media veel aandacht voor. En ik geniet ook van het spel. De wedstrijd tegen Vietnam was heel goed. Men liet mooi voetbal zien. Maar ook de wedstrijd tegen Amerika was sterk. Dat je tegen zo’n land gelijk weet te spelen. Dat is heel knap. Hoe het komende nacht af gaat lopen? Ik denk dat we wel gaan winnen. En ja, ik ga de wedstrijd zeker bekijken.”

“Nog wel een wereld te winnen”

Toch is er volgens de 28-jarige voetbalster nog wel een wereld te winnen. “Het vrouwenvoetbal heeft nog niet hetzelfde podium als het mannenvoetbal. Meer aandacht in bijvoorbeeld de media, dat zou ik aanmoedigen. Je merkt het ook als je door de stad loopt. De winkeletalages kleuren op dit moment niet oranje. Dus ja, we hebben echt nog wel een wereld te winnen.”

“Samen op de club een wedstrijd bekijken”

Als Nederland in de nacht van zaterdag op zondag weet te winnen, dan overwegen ze bij Helpman om ook alles uit de kast te trekken. Van der Lei: “Het vervelende is dat je midden in de zomervakantie zit, waardoor veel leden op vakantie zijn. Maar als het een beetje mee zit, lijkt het ons wel heel leuk om dan zo’n wedstrijd gezamenlijk te bekijken in onze kantine. Dat er een mannetje of veertig of vijftig op af komt. Dat je het samen gaat beleven. Dat zou toch super leuk zijn?” Zwiers is het daar mee eens: “Dat lijkt me heel erg gezellig. Als het georganiseerd gaat worden, dan ben ik er zeker bij aanwezig. Misschien zijn we wel getuige van een WK dat als onvergetelijk de boeken in gaat.”