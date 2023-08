Afzwaaiende rector RUG pleit voor vrije dag op Groningens Ontzet

Foto: Rieks Oijnhausen

Rector Cisca Wijmenga van de RUG, die komende week afzwaait, pleit voor een vrije dag op 28 augustus. Wijmenga doet deze oproep in een afscheidsinterview in het Dagblad van het Noorden.

“Ik weet nog dat ik tijdens Groningens Ontzet door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken was uitgenodigd”, tekent Wijmenga op in de krant. “Maar mijn hele agenda stond vol met afspraken. En toen dacht ik: het kan toch niet dat we op zo’n belangrijke dag niet gewoon vrij zijn? Ook nu in het licht van de oorlog in Oekraïne denk ik dat het besef van vrijheid meer dan ooit relevant is.” De rector heeft het over bewustwording. Als student verblijf je een aantal jaren in stad, waarbij het belangrijk is dat je daar de geschiedenis van kent.

Tim Smit: “Ook extra geschiedenislessen geven”

De oproep is niet nieuw. Vorig jaar pleitte burgemeester Koen Schuiling (VVD) al voor een vrije dag voor basisschoolkinderen tijdens Bommen Berend. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken liet toen weten daar groot voorstander van te zijn. Ook Tim Smit, die gastlessen op scholen geeft over het Ontzet, was enthousiast: “Ik vind het een heel goed idee. Maar je moet niet alleen basisschoolkinderen een vrije dag geven, ook kinderen in het voortgezet onderwijs moeten vrij krijgen. En er moet tegenover staan dat je in de week voorafgaand kinderen extra geschiedenislessen gaat geven specifiek over Groningens Ontzet. Dit kan door middel van gastdocenten, maar je kunt ook denken aan excursies. Ga de stad in naar de locaties die in het rampjaar een rol hebben gespeeld. Of ga naar Winschoten, Zuidlaren of Leek. Allemaal plaatsen die geleden hebben onder Bommen Berend.”

“Stel een educatief lespakket samen”

Smit sprak over het inzetten van een duurzame leerlijn: “Als je op 28 augustus in de binnenstad vraagt wat er gevierd wordt, dan kunnen weinig mensen je een antwoord geven. Voor veel mensen is het lekker bier drinken en wat vuurwerk kijken. En eigenlijk is dat gek. Vergelijk het met de Nationale Herdenkingsdag op 4 mei. Dat iedereen twee minuten stil is maar dat niemand weet waarom. En dan kun je zeggen dat het een vreemde vergelijking is, maar de situatie in 1672 was rampzalig. Groningen dreigde onder de voet te worden gelopen door de bisschop van Munster. Bommen Berend die zijn bommen op de stad afvuurde. Ga een educatief lespakket samenstellen dat voor iedere leeftijd anders is. Zodat er elk jaar weer wat nieuws is te leren. Leer kinderen waarom we de dag vieren. En ik zeg kinderen, maar ik heb het ook over tieners, over studenten. En geef uiteindelijk iedereen een vrije dag.”