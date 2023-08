Adventure Run tegen kanker op Zernike: “Mensen uitdagen en een sportieve dag bezorgen”

Op de Zernike Campus wordt zondag een Adventure Run gehouden waarmee geprobeerd wordt om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting AYA. Deze stichting ondersteunt jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar, die geconfronteerd worden met kanker.

Evelyn Polhuijs is degene die de Adventure Run heeft opgezet. “In juli vorig jaar kreeg ik de diagnose dat ik acute lymfatische leukemie heb”, vertelt Polhuijs. “Op de dag van mijn diagnose werd ik opgenomen in het UMCG en veranderde mijn leven volledig. Maar niet alleen mijn leven, ook dat van mijn vriend Jesper, mijn familie en dierbaren werd op zijn kop gezet. Gedurende mijn behandelingen en ziekenhuisopnames vond ik steun bij Sophie, de maatschappelijk werker van het UMCG en AYA. Sophie was er niet alleen om mijn zorgen en vragen te beantwoorden, maar ook om mee te praten wanneer ik in het ziekenhuis lag. Ze bood ook steun aan mijn naasten.”

“Dankzij AYA voel ik me vaak even niet ziek”

Aan de Adventure Run is een GoFundMe actie gekoppeld waarbij het doel gesteld is op 5.000 euro. “Het is een enorme uitdaging om op jonge leeftijd te maken te krijgen met kanker. Balanceren tussen je sociale leven, carrière, kinderwens en veranderingen in je uiterlijk is, op zijn zachtst gezegd, een enorme uitdaging. Dankzij de AYA Foundation voel ik me vaak even niet ziek en vind ik steun bij lotgenoten. Daarom willen wij iets terugdoen voor AYA. We willen iedereen deze leeftijd-specifieke zorg gunnen. Samen met Jesper willen we doen waar we goed in zijn en geld inzamelen voor AYA. Laten we mensen een uitdagende en sportieve dag bezorgen.”

Uitdagingen

En die sportieve dag bestaat uit een Adventure Run waarbij deelnemende teams zelf bepalen welke route ze afleggen, waarbij ze van uitdaging naar uitdaging gaan. Een team bestaat uit minimaal twee en maximaal vier personen. De uitdagingen waar teams mee te maken krijgen kunnen variëren van vuur maken, complexe puzzels oplossen, boogschieten, kajakken en hindernissen klimmen. Bij elke uitdaging zijn er punten te verdienen. Deelnemers die kiezen voor de makkelijke versie van een uitdaging krijgen minder punten dan de teams die voor de moeilijke versie gaan. De route heeft een afstand van zeven kilometer, en onderweg zijn er tien uitdagingen. Het team met de meeste punten, en die binnen de vastgestelde tijd terug is, wint.

