Adrenaline en hartkloppingen voor medewerkers Dierenambulance: ‘Spanwijdte van 2,5 meter en giga-klauwen!’

Foto via Dierenambulance Groningen

Een ‘verzwakte buizerd’. Dat was de melding waarmee Paulien en Nikki van de Dierenambulance in Stad zaterdag op pad gingen naar de Eemshaven. Toen duidelijk werd welk dier ze daadwerkelijk moesten redden, sloeg het hart van de medewerkers wel iets sneller.

Volgens de Dierenambulance zagen de twee medewerkers bij aankomst de ‘buizerd’ al snel zitten: “Ze vonden hem wel wat groot en hoe dichter ze bij de buizerd kwamen, hoe groter die werd. Wat bleek? Het betrof hier een zeearend met een spanwijdte van 2,5 meter en giga-klauwen!” Op Facebook laat de stichting weten dat het de dames ‘vol adrenaline en met behoorlijke hartkloppingen’ is gelukt om de zeearend te vangen: “Ongelooflijk stoer van ze!”

De zeearend was inderdaad verzwakt, zo bleek na aankomst in vogelasiel De Fugelhelling in Ureterp. Maar volgens de Dierenambulance is de vogel nu weer een stuk alerter en wordt er goed gegeten: “Nu hebben ze in een week tijd een mannelijke en een vrouwelijke zeearend in de opvang in Ureterp.”