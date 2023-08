Acht dagen tennissen en padellen op Zernike: “Het is voor het eerst dat we de handen ineen slaan”

Foto: ingezonden

Waar het op de Zernike Campus deze dagen nog rustig is, geldt dat niet voor het sportterrein aan het Blauwborgje. Daar organiseren tennisvereniging Veracket en padelvereniging de Ramenlappers een open tennis- en padeltoernooi.

“Voor ons is het een soort traditie”, vertelt Jennifer Eidhof van Veracket. “De laatste jaren organiseren we in de laatste week van de vakantie een toernooi voor onze leden. Vorig jaar herfst zijn we in contact gekomen met de Ramenlappers. We zijn toen een samenwerking aangegaan om een Valentijn toss te organiseren. En eigenlijk was dat contact zo leuk, dat we dachten, kunnen we er niet meer uithalen. En zo is het idee ontstaan om dit toernooi in augustus samen met hen te organiseren.”

Joëlle Lap (Ramenlappers): “We zijn de jongste studentensportvereniging”

Joëlle Lap is voorzitter van de Ramenlappers. “Wie wij zijn”, herhaalt Lap de vraag. “Wij zijn de allereerste studentenpadelvereniging in Nederland. We zijn in mei 2019 begonnen, en we richten ons dus op het padellen. En het gaat super goed met ons. Wat Jennifer zegt, dat klopt volledig. Sinds vorig jaar hebben we een heel goed contact met hun. En dan ga je om tafel zitten, en dan ga je bedenken of je samen iets leuks kunt organiseren.” Eidhof: “Het leuke van dit toernooi is dat tennissen en padellen samen komen. Onze leden kunnen padellen, de leden van de Ramenlappers kunnen tennissen. Dat is heel leuk, die wisselwerking.”

Voor het toernooi zijn de velden mooi aangekleed. Foto: ingezonden

“In de avonduren een speciaal programma”

Dat er deze week iets gebeurt op Zernike zal de voorbijganger ook niet ontgaan. Eidhof: “We hebben de velden zo mooi mogelijk aangekleed met slingers en versieringen. Bij het toernooi werken we ook met een overkoepelend thema, en dat is een olympisch-thema geworden.” Lap: “Overdag vinden de wedstrijden plaats. Vanochtend zijn we bijvoorbeeld om 09.00 uur begonnen en zijn we doorgegaan tot 19.00 uur. In de avonduren vindt er een speciaal programma plaats. Zo hebben we op maandag bijvoorbeeld een silent disco, en vindt er later in de week een speciaal bierbingo plaats, is er een beachvolleybaltoernooi en is er een groot eindfeest.”

Ruim 600 deelnemers

Voor het toernooi hebben zich 640 deelnemers ingeschreven. Eidhof: “Het was een grote, logistieke, puzzel. Maar het is gelukt om alle wedstrijden verspreid over acht dagen plaats te laten vinden. Vanochtend zijn we dus begonnen, en de eerste dag is heel goed verlopen. Soms hadden we een buitje, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. En wat ook leuk is: publiek is deze dagen bij ons welkom. Ook als je niet lid bent van ons. Dus stel dat je in de stad woont, en je bent een groot tennis- of padelliefhebber, dan zouden we het heel leuk vinden, als je bij ons langs komt.”

“Bij ons kun je bouwen, kun je iets bereiken”

En over die 640 deelnemers wil Lap nog wel iets kwijt: “We zijn een jonge vereniging, maar het gaat ontzettend goed. We hebben dit jaar verschillende commissies opgericht, we willen structureel een reis naar Spanje gaan maken, dus ja, we hebben de wind best wel in de zeilen.” Het staat in schril contrast tot wat andere verenigingen laten weten. Zij laten bijvoorbeeld weten dat sporters snel overstappen naar andere verenigingen, en dat het lastig is om aan vrijwilligers te komen. “Dat probleem hebben wij niet. Dat komt denk ik enerzijds omdat padel op dit moment een populaire sport is. Er is veel animo. En daarnaast. We zijn een vereniging die eigenlijk in de kinderschoenen staat. Er kan gebouwd worden. Er kan iets bereikt worden. En dat is denk ik het grote verschil.”

Het toernooi vindt plaats tot en met volgende week zondag. Bij het toernooi wordt er gespeeld voor de KNLTB-rating.