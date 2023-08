“Absurd dat studenten geen condooms willen gebruiken omdat het niet ‘stoer’ zou zijn”

De JOVD gaat maandag op de informatiemarkt van de KEI-week duizend condooms uitdelen. Aanleiding zijn de hoge aantallen gevallen met de soa gonorroe die gediagnosticeerd worden bij jongeren.

Chlamydia is nog altijd de meest voorkomende soa in Nederland, maar het RIVM noemt met name de stijging in het aantal gonorroe-diagnoses zorgelijk. In het eerste half jaar van 2023 stelde de GGD 6.655 gonorroe-diagnoses vast. In heel 2022 waren dat er 10.600. Cijfers van huisartsen en particuliere aanbieders van soa-testen vallen hier niet onder, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. “Deze seksueel overdraagbare aandoening kun je eenvoudig tegen gaan door een condoom te gebruiken”, vertelt voorzitter Thomas Pauwels van de JOVD. “Echter zien we dat jonge studenten de condoom massaal links laten liggen omdat deze niet ‘hip’ gevonden wordt. Dat is een slechte ontwikkeling.”

Pauwels noemt het ook bizar: “Het is absurd dat studenten een condoom niet willen gebruiken omdat deze niet stoer zou zijn.” De voorzitter verwijst daarbij naar uitspraken van huisartsen die melden dat het gebruik uit de mode is geraakt vanwege gemakzucht. “Om nieuwe studenten hun eerste KEI-week goed door te laten komen delen wij duizend condooms uit op de informatiemarkt. De condooms geven nieuwe studenten niet alleen de boodschap mee dat veilige seks verstandig en belangrijk is, maar geven ook een knipoog naar de komende verkiezingen. De condooms zijn bedrukt met de ludieke tekst: ‘De verkiezingen komen sneller’.”