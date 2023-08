Abel van Santen 100 jaar oud: “Als ik het geheim wist, was ik nu miljonair”

31 augustus 1923 werd hij geboren, vandaag vier Abel van Santen zijn 100e verjaardag. Er is koffie en een taartje. Familie, vrienden en loco burgemeester Inge Jongman maken het feest compleet.

Volgens Abel is het belangrijk om ondanks je leeftijd bezig te blijven: “Als iemand hier bij mij op bezoek komt en die zegt: ‘Nu ben ik helemaal niks meer in deze maatschappij’. Dat worden de grootste kletsmajoren die ik ooit heb meegemaakt, nog erger dan ik! Dat vind ik zielig. Ik heb mijn hele leven gewerkt en vrijwilligerswerk gedaan. Daar gaat het om. Probeer iets dat je het idee hebt dat je nog in deze maatschappij wordt geaccepteerd,” vertelt Abel.

Een geheim om de 100 te halen heeft Abel niet. “Haha, als ik dat wist, was ik nu miljonair,” lacht Abel. “Elke keer als er weer eens voor de televisie zo’n oude kerel wordt gevraagd: ‘wat is uw geheim meneer?’ Er is geen geheim!”

Abel heeft met zijn 100 jaar al veel meegemaakt. “Ik ben een kind van de oorlog. Daar ben ik door gevormd. Terwijl andere 18-jarigen leerden bier drinken of achter de wichter aan gingen zat ik twee jaar in een ruimte van twee bij twee meter. Ik wil er alleen maar mee zeggen: Elk mens is uniek.”

Abel zou nog één ding graag mee maken: “Dat er eens geen oorlog is, maar de mensheid schijnt dat kennelijk te moeten hebben…”