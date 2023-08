Aardbeving gemeten bij Garrelsweer

Foto via Groninger Bodem Beweging

Bij Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta heeft dinsdag een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 0.5 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 16.53 uur. Het ging om een geïnduceerde beving die op een diepte van 3,0 kilometer plaatsvond. Dit betekent dat die een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving bij Garrelsweer is de derde in een maand tijd.

Op 21 juli vond een beving plaats bij Uithuizen. Deze had een kracht van 0.4 op de schaal van Richter. Op 9 juli werd een beving van 1.5 gemeten bij Appingedam.