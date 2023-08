Aantal WW-uitkeringen vrijwel op hetzelfde peil

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is afgelopen jaar licht afgenomen, van 2.232 naar 2.200; een afname van 1,4 procent. Vergeleken met een maand geleden nam de hoeveelheid uitkeringen echter met 2 procent toe.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het UWV. Vanuit het onderwijs was er deze maand een toename van de WW vanwege aflopende jaarcontracten. De grootste afname van het aantal uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector.

De vraag naar ICT’ers is onverminderd groot. Momenteel staan in de provincie Groningen 600 vacatures open voor ICT-beroepen, onder andere voor softwareontwikkelaars en securityspecialisten. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep zeer klein.