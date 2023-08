Stadjer (55) wint 1,5 ton bij Holland Casino; helft gewonnen geld gaat naar moeder

Foto: Jeffery Vermeulen. Tijdelijk Holland Casino in Groningen

Zondagavond viel een jackpot ter waarde van ruim 150.000 euro in Holland Casino Groningen. Een 55-jarige Stadjer ging met het geld naar huis. De winnaar gaf aan dat de helft van de prijzenpot naar moeders gaat.

Volgens Holland Casino bleef de 55-jarige casinogast ‘uiterst rustig’ toen hij kort voor 20.00 uur de winnaar werd van de prijs. Ietwat overvallen wist de gokker nog wel te melden dat de helft van de prijzenpot naar zijn moeder zou gaan: “Zij kan het goed gebruiken.”

De jackpot ging eruit op de dag waarop het precies zes jaar geleden is dat de vestiging van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep afbrandde.“Iets dat voor veel personeelsleden nog altijd iets is om even bij stil te staan”, schrijft het staatscasino. “Het was daardoor voor gast en personeel een bijzondere dag toen de jackpot viel.”