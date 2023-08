50PLUS Groningen: gemeentes moeten herstelplan ouderenzorg maken

foto: TK_Presse / Flickr.com

50PLUS Groningen vraagt de colleges van B&W in alle gemeenten van de provincie om een herstelplan voor de ouderenzorg op te stellen.

Het advies van 50PLUS is om als leidraad daarvoor het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ van journalist Hugo Borst te gebruiken. De actie is voor 50PLUS Groningen hard nodig, nu het heilige geloof van marktwerking een volledige farce is gebleken.

Het rijk heeft op de (ouderen)zorg vele miljarden bezuinigd en daarmee de gezondheidszorg uitgekleed tot op het bot, aldus 50PLUS. De zorgtaken zijn zonder enige ondersteuning over de schutting gegooid naar de gemeenten. Ruim 90 procent van de zorgmarkt wordt beheerst door de vier grootste zorgverzekeraars. Dat zijn Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Teveel kwetsbare ouderen, thuis en in de verpleeghuizen, krijgen structureel niet de zorg die zij hard nodig hebben. Het manifest van Hugo Borst komt met tien maatregelen, zoals het verminderen van registratiedruk en het maximaliseren van overheadkosten, via een goed personeelsbeleid, tot het financieel investeren in de ouderenzorg. Volgens 50PLUS is het, nu het Rijk het laat afweten, de beurt aan de gemeentes.